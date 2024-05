Teils hitzige Debatte bei Podiumsdiskussion Was wäre wenn? So stellen sich OB-Kandidaten die Zukunft von Saarlouis vor

Parkplätze, Großer Markt, Ostring: Es sind vor allem diese drei Themen, um die es am Dienstagabend im prall gefüllten Vereinshaus in Fraulautern fast zwei Stunden lang heiß hergeht. Rund 500 Menschen wollen hören, wie sich die vier OB-Kandidaten für Saarlouis in der von Patrick Wiermer (SR 3) und Christian Beckinger (SZ) moderierten Podiumsdiskussion schlagen – und welche Antworten sie auf die Fragen der Bürger parat haben. Während an vielen Stellen Konsens zwischen Gudrun Bierbrauer-Haupenthal (FDP), Marc Speicher (CDU), Florian Schäfer (SPD) und Carsten Becker (AfD) herrscht, gehen ihre Meinungen zu manchen Themenblöcken in ganz unterschiedliche Richtungen.