Kommunalwahlen 2024 in St. Ingbert Ortsratswahl St. Ingbert-Mitte: Ortsvorsteher-Kandidaten von CDU und SPD betonen Wert der Bildung

65 Jahre ist Mast alt, noch bis Ende März kommenden Jahres für ein Unternehmen in der Banken-IT tätig, wie er erzählt. Seit einem Jahrzehnt Mitglied im Stadtrat und dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender, nimmt er die Bildungs- und Sozialpolitik in den Blick, auf seine Vorstellungen für die weitere Entwicklung der Mittelstadt angesprochen. Mast: „Die Sanierung der Grundschulen und der Neubau von zwei Gebäuden für die Freiwillige Ganztagsschule sind wichtige Schritte in Richtung besserer Bildungsgerechtigkeit. Unser langfristiges Ziel sollte jedoch eine gebundene Ganztagsgrundschule sein.“ Die Ludwigschule, die derzeit komplett saniert wird, böte sich dafür an. Darüber hinaus müsse St. Ingbert die Zahl der Krippen- und Kita-Plätze erweitern. Ein weiterer Punkt, der dem Sozialdemokraten am Herzen liegt, ist ein ausreichendes Angebot an Wohnraum. Bisher, kritisiert er die Stadtratskoalition aus CDU, Grünen und Familien-Partei, geschehe in diesem Bereich zu wenig, mögliche Bauflächen würden nicht ausgewiesen. Die Stadt habe Flächen in ihrem Besitz, wie etwa hinter der Südschule, aber es geschehe nichts. Mast: „In Spiesen und Heckendalheim sind Wohngebiete erschlossen worden. Dort wohnen jetzt auch St. Ingberter.“ Leute, die bei SAP arbeiteten, oder künftig hinzukommen als Cispa-Mitarbeiter, würden in der Mittelstadt nichts finden.