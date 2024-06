Kommunalwahl im Saarland Frist für Briefwahl abgelaufen – so können Sie trotzdem vorab wählen

Am 9. Juni stehen im Saarland wichtige Entscheidungen an, da sowohl Kommunal- als auch Europawahlen stattfinden. Wenn Sie Ihre Stimme abgeben möchten, aber am Wahltag verhindert sind, bietet die Briefwahl eine praktische Lösung. Sie können ganz bequem von zu Hause aus aktiv an der demokratischen Gestaltung teilnehmen, ohne ein Wahllokal aufsuchen zu müssen. In diesem Wegweiser zeigen wir Ihnen, wie Sie problemlos Briefwahlunterlagen beantragen und Ihre Stimme auf dem Postweg abgeben können.