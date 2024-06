Schock über AfD-Ergebnis in Quierschied Bürgermeister Lutz Maurer bleibt im Amt – aber auch die AfD triumphiert

Nur bei einer Sache sind sich Maurer und Beyer einig: In ihrer Ablehnung gegen die AfD. Die räumte bei der Wahl zum Gemeinderat unerwartet ab, um 22 Uhr, als zwei Wahlbezirke noch fehlen, steht sie bei 15,28 Prozent – fast doppelt so hoch wie 2019 (7,8 Prozent). Beyer, der zu Hause seine eigene private Wahlparty mit einigen Unterstützern ausrichtet, findet das Ergebnis „dramatisch“. Und fügt hinzu: „Was geht in den Köpfen der Leute vor? Mich schockiert so etwas.“ Seinem Gegner lässt er Glückwünsche ausrichten. Der ist allerdings ebenfalls fassungslos. „Die AfD in Quierschied hat fünf Jahre lang nichts beigetragen, war so gut wie nie da, hatte keine einzige Wortmeldung“, sagt Mauer. So gewinnt er die Bürgermeisterwahl zwar haushoch, wie um 22.10 Uhr feststeht: 90,36 Prozent bei einer Wahlbeteiligung von 68,41 Prozent. Aber nach Feiern ist an diesem Abend weder ihm noch seinem Kontrahenten zumute.