Kommunalwahl 2024 Gemeinderat Mettlach: Viele bekannte und ein paar neue Namen, die AfD als unbekannte Größe

Die CDU geht mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Manuel Kerber aus Orscholz auf Platz eins der Gebietsliste an den Start. Den zweiten Platz besetzt der aktuelle Fraktionsvorsitzende Michael Thieser aus Orscholz, gefolgt von Stefan Ollinger aus Wehingen und Elisabeth Weber aus Tünsdorf. Im Wahlbereich 1 ist Richard Thunack auf Listenplatz eins nominiert. Der Saarhölzbacher Ortsvorsteher Christian Stutz führt die Liste im Wahlbereich 2 an. Manuel Kerber ist auch Erstplatzierter der Bereichsliste im Wahlbereich 3. Im Wahlbereich 4 tritt Sebastian Sünder aus Weiten für die CDU als Erstplatzierter an. Der aktuelle Gemeinde-Beigeordnete Rainer Borens aus Bethingen führt die Liste für den wahlbereich 4 an.