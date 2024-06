Wahlsonntag im Saarland Benachrichtigung verloren? So können Sie bei der Europa- und Kommunalwahl trotzdem mitmischen

Wer kennt es nicht: Ein wichtiger Brief kommt ins Haus. Prompt wird ein Platz dafür ausgesucht. Natürlich besonders sorgfältig, damit er bloß nicht abhanden kommt. So in etwa gehen Eichhörnchen mit Eicheln um. Auch das Ergebnis ist ähnlich: Braucht man den Brief wieder, kann man sich auf Teufel komm raus nicht mehr an den Ablageplatz erinnern. Ein ähnliches Schicksal trifft gerade wohl viele Saarländer, die verzweifelt nach ihrer Benachrichtigung zur Kommunalwahl suchen. Ein Wettlauf mit der Zeit. Muss das sein?