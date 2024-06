Bis zu sechs Stück Kommunalwahl im Saarland 2024: So sehen die Wahlzettel aus

Die Reihenfolge orientiert sich in den Bundesländern an den Ergebnissen der Europawahl 2019. Parteien und politische Vereinigungen, die nicht an der letzten Europawahl teilgenommen haben, folgen im Saarland ab Nummer 25 in alphabetischer Reihenfolge. Insgesamt sind auf dem Wahlzettel im Saarland 35 Parteien aufgeführt.