Kommunalwahl 2024 im Saarland Warum es Ortsräte gibt – und warum Bürgermeister im Saarland gleich zehn Jahre regieren

Ortsräte haben ihre Grundlage in der Gebiets- und Verwaltungsreform des Jahres 1974. Damals wurde die Zahl der Gemeinden von 345 auf 50 (später 52) reduziert. Um dennoch eine bürgernahe Ortspolitik zu gewährleisten, führte der Landtag damals für die einzelnen Ortschaften innerhalb der neuen Großgemeinden Ortsräte ein. Acht Kommunen im Land hatten allerdings nie Ortsräte oder haben sie später abgeschafft. Ein Ortsrat – in der Landeshauptstadt Saarbrücken heißt er Bezirksrat – hat je nach Einwohnerzahl zwischen fünf und 21 Mitgliedern. Er wählt den Ortsvorsteher und hat in Angelegenheiten, die einen besonderen Bezug zur örtlichen Gemeinschaft haben, gegenüber der Gemeinde/Stadt ein umfassendes Antrags- und Vorschlagsrecht. In allen wichtigen Angelegenheiten, die einen Gemeindebezirk betreffen, ist er vor der Beschlussfassung des Gemeinderats zu hören. Das betrifft vor allem Investitions- und Bauvorhaben.