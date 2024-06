Kommunalwahl 2024 In Quierschied mischte sich am Wahlabend Freud und Leid

Hilfreich sei dabei möglicherweise auch, dass die Linkspartei in Zukunft nur noch einen Sitz haben werde und deshalb ihren Fraktionsstatus verliere. Heißt: Der nun einzige Linken-Vertreter Uwe Beyer kann in Zukunft keine Anträge mehr stellen. Was die AfD angeht, die ihre Sitze im Rat von zwei auf vier verdoppeln konnte, „bleibt abzuwarten, ob die neuen Vertreter ebenfalls mit Abwesenheit glänzen wollen oder dieses Mal präsent sind“, erklärt Maurer. Ob sie in diesem Fall dann auch „etwas tun“ werden, sei dann wiederum eine andere Frage.