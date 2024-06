Kommunalwahl 2024 Liveticker zum Kreis Neunkirchen – in SPD-Hochburgen kam es zu Überraschungen

Am Sonntag standen in Neunkirchen Europa- und Kommunalwahlen an. Zudem fanden in zwei Gemeinden Bürgermeisterwahlen statt. Alle News und Ergebnisse vom Wahltag gibt es in unserem Liveticker zum Nachlesen.

10.06.2024 , 08:37 Uhr

Sebastian Maas gewinnt für die CDU die Bürgermeisterwahl in Merchweiler. Foto: Marc Prams