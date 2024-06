Im Landkreis Saarlouis gibt es nach den Kommunalwahlen am 9. Juni auf jeden Fall vier neue (Ober-)Bürgermeister. In Saarlouis, in Dillingen, in Schwalbach und in Saarwellingen werden neue Rathauschefs gewählt. Sowohl der amtierende Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis als auch die Bürgermeister in Dillingen, Schwalbach und Saarwellingen werden aus Altersgründen bei der kommenden Wahl nicht mehr selbst antreten – es wird also auf jeden Fall zumindest personelle Veränderungen geben.