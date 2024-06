Kommunalwahl 2024 Landkreis Saarlouis – Stichwahl um OB-Posten, Überraschung in Saarwellingen

Im Landkreis Saarlouis gibt es nach den Kommunalwahlen am 9. Juni vier neue (Ober-)Bürgermeister. In Saarlouis, in Dillingen, in Schwalbach und in Saarwellingen wurden neue Rathauschefs gewählt. Sowohl der amtierende Oberbürgermeister der Kreisstadt Saarlouis als auch die Bürgermeister in Dillingen, Schwalbach und Saarwellingen waren aus Altersgründen bei der Wahl nicht mehr angetreten. Neben der Europawahl und den Bürgermeisterwahlen standen im Landkreis Saarlouis noch mehr Wahlen an: Sämtliche Stadt-, Gemeinde- und Ortsräte wurden gewählt. Außerdem wurde der Saarlouiser Kreistag neu besetzt.