Kommunalwahl 2024 Liveticker zum Landkreis Merzig-Wadern – CDU stärkste Kraft im Kreistag, vier Bürgermeister bleiben im Amt

Neben Stadt-, Gemeinde- und Ortsräten wurden am 9. Juni im Landkreis Merzig-Wadern der Kreistag und mehrere Bürgermeister gewählt. Für welche Gremien und Ämter haben die Menschen in Merzig-Wadern genau am Sonntag ihre Stimmen abgegeben? Zum einen wurden sämtliche Stadt-, Gemeinde- und Ortsräte im Kreis gewählt. Auch der Kreistag Merzig-Wadern wurde neu besetzt – SPD, CDU, FDP, AfD, Grüne und Linke schickten teils neue Gesichter ins Rennen. Außerdem wurden in fünf der sieben Kommunen die Bürgermeister gewählt: in Beckingen, Mettlach, Perl, Wadern und Weiskirchen.