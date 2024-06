Wer stellt sich zur Wahl? Gemeinderat Perl: Fast alle Parteien setzen auf bewährtes Personal – außer der FDP

Eine ganz ähnliche Strategie bei der Besetzung verfolgt auch die CDU: Auch bei den Christdemokraten nehmen die Kandidaten auf den vorderen Plätzen der Gebietsliste auch den Spitzenrang auf der jeweiligen Bereichsliste in. Konkret bedeutet dies, dass der langjährige Ortsvorsteher in Nennig und Beigeordnete der Gemeinde, Karl Fuchs, Platz eins auf der Gebietsliste belegt sowie auch auch der Bereichsliste des Wahlbereichs 2. Der Zweitplatzierte auf der Gebietsliste, Andreas Hoffmann aus Büschdorf, steht auf Rang eins der Bereichsliste im Wahlbereich 3. Und Markus Hein aus Perl, Nummer drei auf der Gebietsliste, führt die Bereichsliste für den Wahlbereich 1 an. Der amtierende Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat, Hans-Peter Trierweiler aus Besch, steht auf Platz vier der Gebietsliste. Während Fuchs, Trierweiler und Hoffmann schon heute dem Gemeinderat angehören, würde Markus Hein als Neuling in das Gremium einziehen.