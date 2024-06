Kommunalwahl 2024 Das sind die Kandidaten für die Kommunalwahl in Losheim am See

Serie | Losheim am See · Am 9. Juni werden der Kreistag und alle Stadt- und Gemeinderäte neu gewählt. Wer stellt sich zur Wahl? Diesmal: Gemeinde Losheim am See.

05.06.2024 , 17:21 Uhr

Um die 33 Sitze im Gemeinderat von Losheim am See, der regelmäßig im Rathaus Losheim tagt, bewerben sich bei der Wahl am 9. Juni fünf Parteien. Foto: rup/Ruppenthal