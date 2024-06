Der 9. Juni ist im Saarpfalz-Kreis nicht nur ein einfacher Wahltag; es steht gleich ein ganzes Paket an Entscheidungen an: Zum einen geht es um das Europäische Parlament, dazu wird bei den Kommunalwahlen über die jeweiligen Gemeinde-, Stadt- und Ortsräte entschieden. Zudem wird in Homburg ein neuer Oberbürgermeister gewählt, in Kirkel ein neuer Bürgermeister. Außerdem steht die Wahl des Kreistages und des Landrates des Saarpfalz-Kreises an.