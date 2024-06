Kommunalwahl 2024 Saarpfalz-Kreis: Stichwahl in Homburg, AfD holt in Blieskastel sechs Mandate – aber hat nur vier Kandidaten

Die Entscheidung über das Amt des Oberbürgermeisters in Homburg wird erst in der Stichwahl am 23. Juni fallen, nachdem kein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht hat. Michael Forster von der CDU führte mit 43,29 Prozent der Stimmen, gefolgt von Pascal Conigliaro von der SPD mit 20,58 Prozent.