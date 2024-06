Liveticker Kommunalwahl 2024 im Saarland – Verband erklärt Grund für Technik-Chaos am Wahlabend

Die Wahlberechtigten im Saarland haben für die Kommunal- und Europawahl bis zu sechs Stimmzettel erhalten. Die Wahllokale waren am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das vorläufige Landesergebnis der Europawahl wird frühestens um 23:00 Uhr bekannt gegeben, da zu diesem Zeitpunkt die letzten Wahllokale in der EU schließen – Prognosen gibt es für Deutschland aber schon um 18 Uhr. Die Ergebnisse der Direktwahlen von Landräten und Bürgermeistern sollen bereits am Sonntagabend vorliegen. Wann alle endgültigen Ergebnisse zur Kommunalwahl vorliegen, ist unklar. In diesem Liveticker finden Sie jedoch jederzeit die wichtigsten Ergebnisse im Saarland im Überblick.