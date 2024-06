Hochrechnungen, Prognosen und Ergebnisse Kommunalwahl 2024 im Landkreis Neunkirchen: Alle Entwicklungen im Liveticker

Am 9. Juni 2024 wird im Landkreis Neunkirchen nicht nur das zehnte Europaparlament gewählt, sondern auch der Kreistag, der Landrat, der Stadtrat von Neunkirchen sowie die Gemeinde- und Ortsräte der Stadtteile. Zudem finden in zwei Gemeinden Bürgermeisterwahlen statt. Alle News und Ergebnisse gibt es in unserem Liveticker.

07.06.2024 , 15:35 Uhr

Auch um den Posten des Landrats geht es bei dieser Wahl. Foto: Andreas Engel