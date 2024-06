Kommunalwahl 2024 Liveticker zur Wahl im Kreis St. Wendel – vier Bestätigungen und eine Überraschung

Am 9. Juni waren Kommunalwahlen im Saarland. Die Wähler im Kreis St. Wendel waren aufgerufen, ihre Stimmen für die Parteien abzugeben, die sie im Kreistag, Stadtrat sowie in den Gemeinderäten und Ortsräten vertreten sehen möchten. Zudem stand an diesem Sonntag die Wahl eines neuen Landrats an. In Oberthal, Namborn, Marpingen und St. Wendel wurde außerdem entschieden, wer künftig als Bürgermeister die Geschicke im jeweiligen Rathaus leiten wird. Am selben Tag wurde auch das Europaparlament gewählt.