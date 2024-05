Kommunalwahlen St. Ingbert Zwei Spitzenkandidaten voller Zuversicht

Hinter St. Ingbert-Mitte (neun Parteien und Gruppierungen treten dort an) ist die Auswahl auf dem Ortsrats-Stimmzettel im Stadtteil ungewöhnlich groß. Die kleineren Parteien haben in der Regel nicht die Kapazitäten, Listen aufzustellen auf dieser untersten kommunalen Ebene. In Oberwürzbach und Rentrisch treten nur Sozial- und Christdemokraten an, in Rohrbach darüber hinaus noch AfD und Freie Wähler.