Kommentar Das Abschneiden der AfD in Quierschied ist ein Armutszeugnis

Das Ergebnis der AfD lässt sich so allerdings nicht erklären. Als Partei eine Person, die fast dreieinhalb Jahre (fast immer unentschuldigt) jede Ratssitzung schwänzte, auf Platz zwei der Wahlliste zu setzen, ist an sich schon eine Frechheit gegenüber den Wählern und zeigt, dass die AfD wohl keine geeigneteren Kandidaten hat. Dass die Wähler diese unfassbar miese Performance während der nun vergangenen Legislaturperiode dann aber nicht abstrafen, sondern im Gegenteil sogar mit 13,6 Prozent der Stimmen und einer Verdoppelung der Sitze im Rat belohnen, ist absolut unbegreiflich. Dabei muss man wohl froh sein, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist: Bei der Europawahl war die AfD in Quierschied sogar noch 3,6 Prozentpunkte stärker.