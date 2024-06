Europa- und Kommunalwahl 2024 Bürgermeisterwahl in Saarwellingen – Ergebnisse ließen sehr lange auf sich warten

Hunderte Menschen haben sich am Sonntagabend um 17.30 Uhr im Biergarten des Alten Rathauses in Saarwellingen versammelt, um die Verkündung der Ergebnisse der Europa- und Kommunalwahlen zu verfolgen. Auch die drei Bürgermeisterkandidaten Gero Müller-Adams, Stephan Gratz (parteilos) und Horst Brünnet (Freie Wähler) kamen mit ihren Familien und Freunden zu dem Ort, an dem der amtierende Bürgermeister der Gemeinde, Manfred Schwinn (SPD), der Wahlergebnisse mitteilen sollte.