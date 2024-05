Er will Bürgermeister von Saarwellingen werden Horst Brünnet im Porträt: „Ich hatte immer schon so einen Faible für Weltverbesserung“

Zwischen dem Saarwelllinger Freibad und dem idyllisch gelegenen Wildfreigehege Wolfsrath, in dem sich Rehe, Enten und Bergziegen ihre Heimat teilen, liegt ein Platz, der Horst Brünnet nostalgisch werden lässt. Es ist die Festwiese hinter dem Schwimmbad, die zu seinen Lieblingsorten in der Gemeinde gehört. „Pro Jahr hab ich dort immer drei bis vier Wochen verbracht“, erinnert sich der 46-Jährige gerne zurück. Denn er war mit seiner Clique aus dem Saarwellinger Juz maßgeblich daran beteiligt, dass das Saarwellinger Open Air der 80er Jahre genau dort in Form des Rock Well, Antattack oder Rock Camp wiederkehren durfte.