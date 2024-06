Deutliche OB-Wahl in Homburg Nur in einem Stadtteil lag Forster hinter Conigliaro

Homburg · Die Stichwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Homburg am Sonntag war deutlich – CDU-Kandidat Michael Forster machte das Rennen. Wie die Wahl in den einzelnen Stadtteilen ausfiel und wie sich der neue Stadtrat zusammensetzt.

24.06.2024 , 15:18 Uhr

Auch wenn die eigentliche Wahlparty der CDU im Hotel Stadt Homburg stattfand, nutzten einige Parteifreunde, wie hier CDU-Kreistagsmitglied Ansgar Hoffmann, die zentrale Wahlveranstaltung im Forum dazu, dem siegreichen Michael Forster zu gratulieren. Foto: Thorsten Wolf