Er will Bürgermeister von Saarwellingen werden Bürgermeister-Kandidat Gero Müller-Adams hat die Faasend im Blut

Eigentlich wäre sein Lieblingsort für das Interview mit der Saarbücker Zeitung ein anderer gewesen, doch sein „zweites Wohnzimmer“, wie Gero Müller-Adams selbst sagt, wurde vor zwei Jahren abgerissen. In der Festhalle Saarwellingen habe er jedes Jahr während der Faasend mehr Zeit verbracht als zu Hause. Denn der 42-Jährige ist schon seit Kindheitstagen an durch und durch ein Faasebooze. Daher spricht er nun an dem neuen Trainingsort des Vereins, der Sport- und Spielhalle „An der Waldwies“ am Schäferpfad, über sein Hobby, seinen Werdegang und über den Entschluss, für die SPD als Bürgermeister für Saarwellingen zu kandidieren.