Kommunalwahlen 2024 im Saarland Diese Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl im Landkreis Saarlouis an

Kreis Saarlouis · Am 9. Juni werden die politischen Würfel neu geworfen: An diesem Tag stehen sowohl die Wahlen zu Stadt- und Gemeinderäten und Kreistag an als auch die (Ober)-Bürgermeisterwahl in vier Kommunen im Kreis Saarlouis. Wir geben eine Übersicht, wer in die Rathäuser einziehen will.

07.06.2024 , 15:10 Uhr

Im Juni werden im Landkreis Saarlouis nicht nur die Karten für Stadt-, Gemeinde und Ortsräte neu gemischt. In vier Kommunen, wie etwa der Kreisstadt Saarlouis, wird zudem ein neuer (Ober-)Bürgermeister gewählt. Foto: rup/Ruppenthal