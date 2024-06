Bürgermeister-Kandidaten im Grünen Kreis Kreis Merzig-Wadern: Diese Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl an

In Weiskirchen tritt Amtsinhaber Wolfgang Hübschen (CDU) aus Altersgründen nicht mehr an, sodass die Hochwald-Kurgemeinde auf jeden Fall einen neuen Verwaltungschef bekommt. Die CDU setzt auf Thorsten Willems. Der 47-jährige Diplom-Verwaltungswirt ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist unter anderem Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat sowie des Gemeindeverbandes Weiskirchen, außerdem zweiter Beigeordneter der Gemeinde. „Ich kenne die Herausforderungen der Gemeinde und weiß, an welchen Stellen angepackt werden muss“, wirbt Willems. Die SPD in Weiskirchen setzt auf den politischen Neueinsteiger Stefan Conrad. Der 38-Jährige ist verheiratet, lebt in Konfeld und engagiert sich bei der Feuerwehr. Seit 2006 arbeitet er bei Café Louis und zeichnet sich dort mittlerweile als Gesamtverkaufsleiter für sieben Standorte verantwortlich. Als eine seiner Visionen für Weiskirchen beschreibt Conrad, dass er die fünf Ortsteile zu einer starken Gemeinschaft vereinen will.