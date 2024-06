Parteitag am Sonntag AfD-Landeschef Carsten Becker will sein Amt verteidigen – Mitgliederzahl verdoppelt

Die AfD hat bei den Kommunal- und Europawahlen im Saarland stark abgeschnitten. So konnte sie die Zahl ihrer Mandate in Stadt- und Gemeinderäten von 66 auf 161 steigern, in einigen Kommunen kam sie auf mehr als 20 Prozent. Bei der EU-Wahl fuhr sie im Saarland mit 15,7 Prozent das beste Ergebnis in Westdeutschland ein.