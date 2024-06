Hier geht’s zu den Videos Auf ein Bier mit den saarländischen Oberbürgermeisterkandidaten

Insgesamt sieben Kandidaten traf Volontär Lukas Taskiran in der Kneipe. Dort, wo man gewöhnlich Freunden entspannte Abende verbringt. Von drei Kameras umgeben, mit Mikrofon am Hemd- oder Blusenkragen – jedes Wort, jede Bewegung wurde eingefangen, da wird so ein Barhocker für die Oberbürgermeisterkandidaten auch mal schnell unbequem. „Gerade die Frage nach ihrer größten Schwäche, die ursprünglich einmal als Reserve-Frage gedacht war, falls wir hintenraus noch Zeit übrig haben, hat einige ganz schön ins Straucheln gebracht”, weiß Moderator Lukas Taskiran, der sie alle gesprochen hat. „Die Frage hat aber auch Einblick in den Menschen, der hinter der Kandidatur steckt, gegeben.” Zumindest eine habe diese Frage wiederum gar nicht beantworten wollen. Auch als es um die Meinung der Kandidaten zu einer Arbeitspflicht für Asylbewerber ging, hat so manchen Kandidaten in der geselligen Umgebung unerwartet getroffen und nervös werden lassen.