Ablauf und Regeln Was Sie zur Kommunalwahl 2024 im Saarland mitbringen müssen

Im Wahllokal zeigt man den Wahlhelfern zunächst die Wahlbenachrichtigung und das Ausweisdokument. Daraufhin erhält man die Stimmzettel für die Wahl, mit denen man in die Wahlkabine geht. Einen eigenen Stift muss man nicht mitbringen, denn der liegt bereit. Es gibt keine vorgeschriebene Zeitbegrenzung, man kann also in Ruhe seine Stimme abgeben. Die Stimmzettel werden anschließend in der Kabine gefaltet und dann in die Wahlurne geworfen. Die Wahllokale sind am Wahltag von 8:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.