Alle Infos im Überblick Kommunalwahl 2024 – was und wo im Saarland gewählt wird

Grundsätzlich gilt: Wer wählen darf, darf auch gewählt werden. Wahlkandidaten müssen die Anforderungen an Alter, Staatsangehörigkeit und Wohnort erfüllen. Für Bürgermeister und Bürgermeisterinnen und die Landräte und Landrätinnen ist jedoch die Altersgrenze zu beachten. Die ist nämlich in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Wer im Saarland am Tag des Beginns der Amtszeit sein 65. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht mehr zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister gewählt werden. Auch für Landräte gilt eine Altersgrenze von 65 Jahren. Im Amt bleiben dürfen Bürgermeister bis zum vollendeten 68. Lebensjahr. Wie bei den Landräten dürfen auch die Bürgermeister-Kandidaten hierzulande erst ab dem 25. Lebensjahr gewählt werden. Die Altersgrenze ist durch das Saarländische Beamtengesetz geregelt.