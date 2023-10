Treffen des Klima-Clubs Finanzminister sorgt für schlechte Stimmung und brüskiert Bürgermeister

Hoffnungsvoll und im angemessen festlichen Rahmen gestaltete sich der Start des „kommunalen Klima-Clubs Saar“ vor gut einem halben Jahr im Saarbrücker Schloss. Eine Vernetzungsplattform und Schnittstelle zwischen den Kommunen und Landkreisen mit dem Land solle der Club laut Umweltministerium sein, Raum bieten für Austausch und Diskussion. Doch schon beim zweiten Treffen am Montag, 9. Oktober, in der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Saarbrücken waren deutliche Missklänge zu vernehmen.