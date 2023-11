Warum der Wolf geschützt werden muss Hunde sind letzten Endes gefährlicher als Wölfe

Noch besteht kein Handlungsbedarf im Saarland. Aber kaum hat sich ein einzelner Wolf in unsere Region verirrt, schon bricht Panik aus, die völlig fehl am Platz ist. Denn der Wolf hat vor uns Menschen viel mehr Angst als wir vor ihm. Fast ausgeschlossen, dass er einen Menschen angreift, denn lange bevor wir seiner gewahr werden, hat er sich schon verzogen und in Sicherheit gebracht.