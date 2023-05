Nach Einsatz im Sudan Viel Lob für die Saarlandbrigade – sie zeigt sich „robuster“

Wieder einmal haben Soldatinnen und Soldaten der Saarlandbrigade für unser Land die Kohlen aus dem Feuer geholt. Die Fallschirmjäger der Luftlandlandbrigade 1 sind bei vielen Einsätzen der Bundeswehr – ob in Ex-Jugoslawien, Afghanistan, Mali oder dem Irak – die ersten vor Ort und am nächsten dran, wenn scharf geschossen wird. So auch beim Evakuierungseinsatz im Sudan. Für diesen Einsatz möchte ich Danke sagen. Gerade weil Soldatinnen und Soldaten in unserer Gesellschaft nicht immer den besten Ruf haben, ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die sich diesem wichtigen Beruf dennoch verpflichtet fühlen. 780 Menschen aus 40 Ländern sind dank der gut ausgebildeten Fallschirmjäger „unserer“ Luftlandebrigade wieder sicher in ihren Heimatländern. Darauf kann man durchaus stolz sein!