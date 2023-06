CSD-Party in Saarbrücken Schwule sind echt nicht das Problem und waren es auch nie

Auch wenn man das zum Beispiel im WM-Land Katar anders sieht: Homosexualität ist kein „geistiger Schaden“. Homosexualität ist keine Krankheit, mithin nicht ansteckend und „es“ geht in der Regel auch nicht mehr weg. Muss auch nicht. Warum soll nicht jeder so lieben können, wie er möchte und wen, wenn er damit anderen nicht schadet? Ist das im Jahr 2023 in Deutschland wirklich noch keine Selbstverständlichkeit?