Nach Protesten mit Galgen gegen Ricarda Lang Wieso der stumpfe Hass der Saar-Bauern gegen die Grünen falsch ist

Meinung · Der Bauernprotest am Dienstag in St. Ingbert richtete sich hauptsächlich gegen die Grünen. Die Kritik wäre an anderer Stelle aber besser aufgehoben, findet SZ-Redakteurin Aline Pabst.

20.12.2023 , 18:53 Uhr

Der Bauernprotest am Dienstag in St. Ingbert richtete sich hauptsächlich gegen die Grünen. Dabei wäre die Kritik an anderer Stelle vielleicht besser aufgehoben. Foto: BeckerBredel

In diesem Jahr wurde viel über richtige Protestformen gestritten. Das meiste davon war müßig. Man muss allerdings nicht „linksgrünversifft“ sein, um das kalte Grausen zu bekommen, wenn Demonstranten mit Fackeln und Galgen aufmarschieren. Genau das war am Dienstagabend in St. Ingbert zu beobachten: Saarländische Bauern hatten sich verabredet, um bei einer Podiumsdiskussion mit Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen, gegen die Streichung der Agrardiesel-Subvention zu protestieren.