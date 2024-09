Kolumne „Warscheids Welt“ Wie der deutsche Luftverkehr drangsaliert wird

Das Fliegen von deutschen Airports aus wird zum Luxus. Vor allem die Luftverkehrssteuer und die Gebühren für Flugsicherung und Luftsicherheit sind spürbar in die Höhe gegangen. Die deutschen Flughäfen sind die teuersten der Welt, beklagt der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Die Zahl der Fluggäste liegt daher in Deutschland immer noch unter der von 2019 (vor Corona), während im übrigen Europa wieder mehr Passagiere unterwegs sind. Äußerst restriktiv sind auch die Betriebszeiten an den Airports geregelt, Nachtflugverbote von Mitternacht bis 5 Uhr sind die Regel. Auch in den für die Fluggesellschaften wichtigen Tagesrand-Zeiten (5 bis 6 Uhr und 22 bis 24 Uhr) ist die Zahl der Flugbewegungen stark eingeschränkt.