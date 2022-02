Regionaler Leitartikel : Was Pflegekräfte aus dem Beruf treibt

Was Pflegekräfte aus dem Beruf treibt

Meinung Saarbrücken Ich habe schon viele Pflegerinnen und Pfleger kennengelernt. Sie arbeiten in Heimen, in Krankenhäusern oder bei Pflegediensten. Es sind fast durchweg Menschen voller Empathie, mental stark und mit viel Gespür im sozialen Miteinander. Sie bewahren sich ihren Optimismus, obwohl ihr Beruf oft mit hohen psychischen und körperlichen Belastungen verbunden ist.

Wer einen Pflegeberuf ergreift, will in der Regel anderen Menschen helfen. Eigentlich ist das eine schöne und sehr befriedigende Aufgabe. Da mag es verwundern, wenn laut einer Mitte Januar veröffentlichten Umfrage des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe rund 40 Prozent der Befragten in Erwägung ziehen, aus ihrem Beruf auszusteigen. 96 Prozent der Pflegekräfte glauben nicht, dass die Politik die Lage verstanden hat und bemüht ist, sie zu verbessern.