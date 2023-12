Perspektiven für die Wirtschaft Was kommt nach dem Katastrophenjahr 2023 für das Saarland?

Als es bei den Windsors 1992 so richtig dicke kam, sich royale Ehedesaster häuften und zuletzt noch Windsor Castle brannte, sprach die Queen vornehm zwar, aber tief getroffen vom „annus horribilis“. Genau das, ein Katastrophenjahr, war 2023 für die Wirtschaft im Saarland. Die Hänge-Partie bei Ford Saarlouis, die gestrichenen Michelin-Jobs, zig-tausend Arbeitsplätze bei ZF, die auf der Kippe stehen. Dazu die bange Frage: Kommt die SVolt-Ansiedlung wirklich? Überdies das nervenzehrende Warten auf das grüne Licht für den Weg zum grünen Stahl. Man wird atemlos bloß vom Aufzählen der Hiobsbotschaften. Und was sich so schnell schreibt, bedeutet für viele hier: Ihnen wird der Boden unter den Füßen weggezogen, Lebensentwürfe platzen. Etliche werden mit der Bank um den Kredit für das Häuschen ringen müssen. Oder gar ans Wegziehen denken.