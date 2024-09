Zu den Polizeikontrollen an Deutschlands Grenzen Warum die Grenzkontrollen ihre Ziele verfehlen

Meinung | Saarbrücken · Sich innerhalb der EU-Länder ohne Grenzkontrollen frei bewegen – das ist das Versprechen des Schengen-Raums. Populistische Parteien in ganz Europa möchten dies abschaffen. Die neu eingeführten Grenzkontrollen in Deutschland spielen ihnen in die Karten. Ein Kommentar.

Von Hélène Maillasson Reporterin Saarland / Großregion

24.09.2024 , 05:00 Uhr

An Deutschlands Landesgrenzen gibt es wieder Kontrollen - für mindestens sechs Monate. Foto: dpa/Martin Meissner