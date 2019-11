Kommentar: Listerien in Lebensmitteln : Massenproduktion ist Problem

Kommentar: Listerien in Lebensmitteln

Niemand ist vor Listerien sicher. Jeder, der Fleisch- und Milcherzeugnisse zu sich nimmt, kann sich die Bakterien einfangen. Deshalb ist eine effektive Lebensmittelkontrolle so wichtig. Das Saarland hat das ganz gut gelöst.

Während in anderen Bundesländern oft die Kommunen dafür zuständig sind, die sich bei größeren Fällen, die über ihren Zuständigkeitsbereich hinausgehen, miteinander abstimmen müssen, hält hier das Verbraucherschutzministerium als zentrale Behörde alle Fäden in der Hand. Dadurch sind schnellere und effektivere Kontrollen möglich und auch der Interessenskonflikt, in dem Verbraucherschützer Kommunen sehen, die zum einen auf Wirtschaftsförderung bedacht sind, dann aber die Betriebe kontrollieren müssen, wird somit vermieden.