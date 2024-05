Hochwasser im Saarland Die Hilfsbereitschaft darf jetzt nicht schrumpfen – wer räumt sonst die leeren Häuser wieder ein?

Groß war die Aufregung und Anteilnahme in Medien und Politik. Ganz Deutschland hat auf das Saarland geschaut. Dabei zugesehen, wie die Flüsse durch die Städte rauschen, wie Menschen gegen die Flut kämpfen, dabei alles verlieren. Unkompliziert und schnell sind alle zu Hilfe geeilt. Nach der Flut waren Keller und Stockwerke binnen Stunden leer geräumt, Straßen von zerstörten Möbelstücken und Geräten befreit. Was bleibt, ist ganz viel Müll und die leeren Häuser. Und die Frage, was passiert, wenn es wieder ruhiger wird, um das kleine Bundesland im Südwesten.