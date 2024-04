Siege gegen Bayern und Co. Fünf Lehren aus dem Pokalmärchen des 1. FC Saarbrücken

Eigentlich war alles abgemacht mit dem Fußballgott: Der 1. FC Saarbrücken kickt auch die Roten Teufel aus dem Pokal und fährt nach Berlin. Der Traum war erlaubt in diesem Pokalmärchen, und zur Halbzeit lebte er noch am Dienstag – 153 Tage nach dem Sieg gegen Bayern, mit dem die märchenhafte Reise so richtig begann. Sie hat das Saarland in Euphorie versetzt, die Stadt Saarbrücken blamiert, massive Probleme offenbart und neue Hoffnungen geweckt. Fünf Lehren aus dem Pokalmärchen: