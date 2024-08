Wie die Saar-Regierung für energetische Sanierung wirbt Da dürfte der (Miss)-Erfolg quasi vorprogrammiert sein

Das Ziel ist enorm wichtig, über den Weg dorthin aber kann man streiten. Mit ihrem Klimaschutzkonzept hat die Landesregierung jetzt ihren Fahrplan vorgelegt, was alles passieren soll, um die schädlichen CO 2 -Gase drastisch zu reduzieren. Und setzt dabei vor allem auf viel, viel Good Will der Saarländer.