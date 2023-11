Plädoyer für die Abschaffung der Behörde Der Verfassungsschutz ist demokratiefeindlich und gehört aufgelöst

Der Verfassungsschutz geht gegen Menschen vor, die die Demokratie gefährden könnten. So die Theorie. Doch wer definiert, wer Verfassungsfeind, wer ein sogenannter Extremist ist? Dafür gibt es keinen sozialwissenschaftlichen Konsens – der Geheimdienst entscheidet das in Abstimmung mit dem jeweiligen Innenministerium weitgehend selbst. Allein im Saarland dienen 81 Planstellen einzig und allein dazu, die Bürger zu bespitzeln und zu überwachen. Wer wird da eigentlich vom Neugrabenweg 2 in Saarbrücken aus beobachtet?