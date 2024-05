Saar-CDU nutzt das Gender-Thema Bitte nicht noch eine Gender-Debatte – es gibt doch wirklich wichtigere Dinge im Leben

Die Folgen von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Krieg in Nahost, Klimakatastrophen, der Kampf um Arbeitsplätze, Inflation, steigende Energiepreise, Spardruck in Krankenhäusern, an Schulen – viele Menschen im Saarland und anderswo plagen derzeit Ängste und Existenzsorgen. Die Politik steht vor vielen Baustellen. Da dürfte der Disput um das Gendern eine willkommene Abwechslung bieten.