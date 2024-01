Zur Correctiv-Recherche Wieso Liebe stärker sein muss als ausgeflippter Rassenwahn

Vor ein paar Jahren erfuhr er aus Zufall, dass er außer der deutschen Staatsbürgerschaft auch noch die seines Geburtslandes besitzt. Das stürzte ihn in eine kleine Identitätskrise. Dass es ihn außerdem in Gefahr bringen könnte, wussten damals weder er noch ich. Umso fester drückte ich seine Hand, als ich von dem Geheimtreffen las, an dem unter anderem Mitglieder der AfD, identitären Bewegung und Werteunion teilgenommen hatten. Thema: „Remigration“. Widerliches Unwort. Tatsächlich plauderte die vornehme Runde entspannt darüber, wie sie mir meinen Freund wegnehmen, Menschen mit Migrationshintergrund massenhaft in irgendein afrikanisches Land deportieren könnten.