Kolumne für St. Ingbert : Die Rache der Schweißheiligen

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Alle Wetter! Die passende Temperaturen fürs Freibad kommen immer wieder überraschend. Und dann schwätzt Asterix auch noch in der Sprechblase.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor einigen Tagen lautete die Gretchenfrage in unserer Redaktion „Wie halten wir es mit dem Freibad?“. Der Mai war gekommen und damit die Sehnsucht vieler nach Schwimmen im Freien und Sonnenbaden auf der Liegewiese. Doch angesichts von aktuell noch vorherrschenden „Schauern mit Wolken“ konnten wir uns nach kritischem Abwägen nicht dazu durchringen, die Freibadsaison offensiv anzugehen. Was sollte der Leser denken? Nirgendwo ein warmer Fleck und dann macht uns die Zeitung den Mund wässrig mit in der Sonne glitzernden Becken. Jetzt sind wir schlauer. Es fehlte mal wieder das Gespür für Trends – zumindest beim Wetter.

Dass aber ausgerechnet die Eisheiligen die Badegäste an den Freibadtoren rütteln lassen, war in dieser Woche so typisch wie peinlich. Marmetus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und die kalte Sophie erweisen sich als die Schweißheiligen und die Phantome der Bauernregeln („Kühler Mai, viel Heu und Stroh“). Nur Wetter-Kenner Jörg Kachelmann hatte es natürlich gewusst. „Man hat seit Beginn von Messungen nie eine statistisch signifikante Häufung von Frostereignissen zwischen dem 11. und 15. Mai gesehen, es war seit Menschengedenken eine Räubergeschichte“, gab den Freibad-Verhinderern im Spiegel mit auf den Weg.