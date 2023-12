Verdächtiger im Saarland in Gewahrsam genommen Polizeipräsident: „Sehr ernstzunehmende Hinweise“ auf geplanten Terroranschlag im Kölner Dom

Die Polizei hatte in der Stadt am Niederrhein an Heiligabend eine Wohnung mit Spezialeinheiten durchsucht und fünf Männer in Gewahrsam genommen. Während vier von ihnen wieder auf freien Fuß gekommen seien, hätten die Einsatzkräfte den 30 Jahre alten Tadschiken in Gewahrsam genommen, der zuvor bereits im Saarland festgenommen worden war. Zu ihm lägen staatsschutzrelevante Erkenntnisse vor, teilte die Polizei mit.